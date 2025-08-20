Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice

Occorre fare presto. Nel fissare i termini delle garanzie di sicurezza per proteggere l'Ucraina, nell'includerla all'interno della cornice politica dell'Unione Europea, nello stabilire luogo e data dell'incontro tra Zelensky e Putin. Il tempo è infatti un alleato chiave della Russia e i sostenitori di Kiev lo sanno. Da qui l'accelerazione in ambito militare che ha portato, dopo la riunione dei Volenterosi, anche a un vertice del Consiglio Nord Atlantico, composto dagli ambasciatori dei 32 Paesi che fanno parte dell'Alleanza, seguita da quella dei Capi di Stato Maggiore della Difesa. "La priorità rimane una pace giusta, credibile e duratura", il commento del Presidente del Comitato Militare della Nato, l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Intanto bisogna continuare a fare pressioni su Mosca e il Regno Unito, con un balzo in avanti, annuncia nuove sanzioni, in attesa di quelle europee prospettate nei giorni scorsi dall'Alto Rappresentante Kaja Kallas. La UE prova a trasmettere un senso di unità, ma è il Presidente americano Donald Trump a chiamare il Premier ungherese Viktor Orban per dirgli di smetterla di porre veti all'ingresso di Kiev nell'Unione. A proposito di Ungheria: non sarà Budapest a ospitare un'eventuale faccia a faccia tra i due presidenti in guerra. L'idea piaceva a Washington, molto meno a quelli europei, come il Premier polacco Tusk, che hanno memoria e, a rischio di sembrare superstiziosi, ricordano che già gli accordi del 1994 avrebbero dovuto garantire all'Ucraina sicurezza in cambio della rinuncia al proprio arsenale atomico. Salgono invece le quotazioni della Turchia, con il Presidente Erdogan che si dice ben lieto di fare ancora una volta da pontiere. Piano però. Incontri del genere, o addirittura trilaterali che includano Trump, vanno organizzati con calma e soprattutto senza prescindere dalla Russia nello stabilire le garanzie di sicurezza, avvisa un diplomatico di lungo corso come Sergej Lavrov, che la comunicazione sa gestirla, plasmarla e manipolarla con maestria. "Il più forte di tutti i guerrieri è il tempo", diceva Tolstoj. Chissà se Lavrov ha "Guerra e Pace" sul suo comodino. .

