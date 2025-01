Il ministro della Difesa Guido Crosetto è andato in visita in Ucraina. Ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il ministro della Difesa Rustem Umjerov e quello delle Industrie Strategiche Herman Smetanin. Crosetto ha anche incontrato il personale dell'ambasciata italiana a Kiev. Durante la visita si sono verificate anche alcune esplosioni non lontano dalla delegazione italiana.