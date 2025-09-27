Ucraina, Washington disponibile a fornire Tomahawk a Kiev

Non è un sì, ma un'apertura cauta, perché si tratta di dare il via libera a un missile in grado di attraversare tutta la Russia e giungere fino a Mosca partendo dall'Ucraina. Un missile è il Tomahawk, in grado di colpire al cuore della Federazione. Complice all'assemblea delle Nazioni Unite, il numero uno di Kiev ne approfitta per incontrare di nuovo The Donald. Ed è vero che il rapporto tra i due è burrascoso, ma è anche vero che Vladimir ha deluso Trump, come ha detto diverse volte l'inquilino della Casa Bianca, e, probabilmente, ha deciso di mandare un segnale chiaro alla Russia. Quindi Zelensky torna a chiedere armi a lungo raggio, come racconta lo stesso presidente ucraino in un'intervista ad Axios e secondo quanto racconta il Wall Street Journal, Trump non avrebbe escluso la possibilità. Potrebbe essere quello che gli americani chiamano un game changer, una svolta decisiva. D'altronde, le notizie dal fronte sono contraddittorie. In serata Zelensky in un post su Telegram ha accusato Putin di mentire quando parla di avanzata russa. La controffensiva ucraina, scrive è in corso a Dopromilla, Potrovska e Kupiansk. Ma i fronti diplomatici restano aperti, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è atteso l'intervento il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, il granitico rappresentante della visione più sovietica della politica moscovita. ma anche pragmatico, non ideologico. Nel frattempo, cresce anche la tensione con i vicini. Kiev denuncia la presenza di droni ungheresi nel proprio spazio aereo, Budapest nega con toni sprezzanti, Zelensky sta perdendo la testa. .