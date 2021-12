Ucraina, WP: Russia attaccherà nel '22 con 175mila soldati

Secondo il Pentagono non ci sono dubbi, Mosca sta pianificando un blitz in Ucraina ed è in grado di dire sia quando che come. Il Washington Post ha infatti pubblicato un articolo in cui una fonte dell'intelligence, anche con documenti non classificati, avrebbe indicato con precisione il periodo, che sarà l'inizio del 2022 e la modalità, un attacco con 100 gruppi tattici e un numero stimato di circa 175.000 soldati, insieme a blindati, artiglieria e altro equipaggiamento. A dimostrare gli imponenti movimenti di truppe le foto satellitari e documenti da cui emergerebbe l'ammassamento di forze russe in quattro posti lungo il confine ucraino e la presenza di 50 gruppi tattici di battaglione. Per vie ufficiali il Pentagono si è limitato a esprimere preoccupazione e incoraggiare una soluzione diplomatica della crisi. Chi invece non ha usato mezzi termini è stato il Commander in Chief Joe Biden che ha ribadito come il suo intento sia mettere insieme la serie di iniziative più completa e significativa per rendere molto, molto difficile a Vladimir Putin andare avanti e fare ciò che le persone sono preoccupate che faccia. Non solo, ma tornando su uno dei punti più controversi delle relazioni tra Occidente e Russia, cioè l'adesione di Kiev alla NATO, ha ribadito come non verrà accettata alcuna linea rossa da parte del Cremlino. Da parte sua Vladimir Putin ha un atteggiamento lineare, non ha smentito la presenza di truppe lungo il confine, né di aver valutato l'invasione, ma poi ha aggiunto di agire in questo modo per rispondere alle provocazioni Occidentali e in effetti l'adesione di Ucraina e Georgia alla NATO per Mosca equivarrebbe a un accerchiamento totale, se si considerano anche la Polonia, la Bulgaria e i paesi baltici. Tutti argomenti che saranno affrontati nel prossimo faccia a faccia tra Biden e Putin, per ora le posizioni sembrano poco conciliabili, ma la posta in gioco è davvero troppo alta perché non si giunga a un accordo.