Ucraina, Yermak negli Usa per chiedere sostegno militare

Nella notte la furia dei bombardamenti russi si è abbattuta nuovamente su Kharkiv, seconda città ucraina, città martire da più di tre anni oramai. Bombardati magazzini e zone industriali, ma anche palazzi residenziali, con i militari che ispezionano i resti dei droni shaded diventati col tempo, più veloci e più letali. Gli attacchi russi nelle ultime ore hanno colpito come sempre anche la regione di Donetsk, dove si svolgono le battaglie più cruente è quella di Sumi, oltre che quella di Zaporizhia. Se la Russia attacca su larga scala, le azioni ucraine sono invece volte a mostrare la debolezza delle difese di Mosca. Dopo l'attacco con i droni sugli aeroporti nelle retrovie, ieri è stata la volta del ponte di Kerch o di Crimea, attaccato per la terza volta dall'inizio del conflitto, questa volta con degli esplosivi subacquei, un'azione subito rivendicata da. servizi segreti di Kiev. Nel frattempo, dopo il sostanziale fallimento del secondo round di negoziati a Istanbul, che ha portato solo a un nuovo corposo scambio di prigionieri, 1200 per parte, il capo dell'ufficio presidenziale, braccio destro di Zelensky Yermak, è volato subito a Washington per discutere con l'alleato americano di come continuerà il supporto alla difesa ucraina. Del resto, con quale animo la Russia abbia presentato il suo memorandum a Istanbul viene chiarito dalle parole dell'ex presidente Medvedev, che come al solito rilascia le dichiarazioni più estreme. I negoziati di Istanbul ha scritto e il memorandum presentato dalla Russia, non mirano ad ottenere una pace frutto del compromesso, ma ad assicurare alla Russia la vittoria più rapida possibile. .