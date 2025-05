Ucraina, Zelensky: “Non garantiamo sicurezza 9 maggio”

Sono il rituale laico più importante nello spazio post sovietico. Le celebrazioni per la vittoria contro il nazifascismo, che quest'anno compiono ottant'anni, e che per Mosca rivivono nella cronaca dell'operazione speciale in Ucraina. Nella capitale russa il 9 maggio ci sarà una grande parata, presenti una ventina di leader internazionali, Da Xi Jinping a Lula da Silva, dalla Bielorussia al Venezuela, e a loro arriva l'allerta di Voloodimir Zelensky. "Non possiamo garantire la loro sicurezza." Il timore è che Mosca possa inscenare attentati e attacchi di cui dare la responsabilità a Kiev. La risposta è immediata, "É solo una provocazione verbale" dice il Vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev, che rilancia però "Nel caso di una vera provocazione nessuno può garantire che Kiev vedrà mai il 10 maggio.". In questa cornice gli sforzi per un cessate il fuoco sono in stallo. Se gli Stati Uniti smentiscono un disimpegno, Zelensky chiarisce "Siamo d'accordo che 30 giorni di tregua sono il miglior primo passo", e al tempo stesso ribadisce "Le proposte russe non sono serie", è la diplomazia di una guerra che ha visto negli ultimi giorni momenti decisivi. "Il faccia a faccia con Donald J. Trump in Vaticano è stato il migliore di sempre", dice il Presidente ucraino che sottolinea "Da quel momento vede le cose in modo diverso." Certo aiutato dalla firma sul accordo sulle materie strategiche che comunque a Kiev piace, e che ha portato anche ad aperture sul potenziamento delle difese aeree più volte chieste. Intanto, secondo il Procuratore generale di Kharkiv, nell'ultimo attacco la Russia avrebbe usato bombe termobariche sulla città, armi che violano il diritto internazionale. .