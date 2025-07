Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Italia ed è stato ricevuto in udienza da Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Durante l'incontro di circa 30 minuti, si è discusso del conflitto in Ucraina e dell'urgenza di percorsi di pace duraturi. Il Papa ha espresso dolore per le vittime, vicinanza al popolo ucraino e disponibilità ad accogliere in Vaticano i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati .