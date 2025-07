Ucraina, Zelensky: possibile incontro con Putin per fermare guerra

Per fermare la guerra è necessario un incontro tra leader. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che vede un'apertura in questo senso da parte dei negoziatori russi che dice: hanno iniziato a parlare di un possibile bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin, ipotesi più volte ventilata ma mai di fatto concretizzata. Intanto però Kiev è alla ricerca, fa sapere Zelensky, dei finanziamenti necessari per dieci sistemi di difesa aerea Patriot. Il presidente degli Stati Uniti trasferirà, venderà a noi questi sistemi. Il nostro compito è trovare i finanziamenti per tutti e dieci, ha detto specificando che sono per ora assicurati tre sistemi. E mentre guarda alla difesa e alla diplomazia, Zelensky cerca di fare un passo indietro sulla legge che smantellerebbe l'indipendenza delle principali agenzie anticorruzione del Paese, motivo delle proteste di piazza in Ucraina. Legge finita anche nel mirino dell'Unione Europea che ha aspramente criticato il provvedimento. La risposta di Zelensky è arrivata con un nuovo testo che garantisce, dice, un effettivo rafforzamento dello Stato di diritto e che risponde alle istanze mosse dalla cittadinanza ed è contrario in Europa ad un provvedimento visto come a un possibile ostacolo a quella lotta alla corruzione diffusa, che è uno dei requisiti essenziali per il processo di avvicinamento di Kiev all'Unione, ma la piazza, per adesso almeno, non sembra convinta. .