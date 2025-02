Ucraina, Zelensky: truppe nordcoreane tornate a Kursk

Srotola una mappa il Presidente ucraino Zelensky, illustra i principali giacimenti di terre rare e minerali strategici nel suo Paese, che potrebbero fare pesare il piatto della bilancia a suo favore nel chiudere un accordo con Donald Trump, che ha detto di voler subordinare gli aiuti americani all'ucraina proprio alle sue terre rare. Nessun regalo precisa, ma un partenariato reciprocamente vantaggioso. Poi, al termine della lunga intervista all'agenzia Reuters, arriva l'annuncio. "Ci sono state delle nuove azioni nella Regione di Kursk in cui sono implicati soldati russi e ucraini. E un numero significativo di soldati russi e nordcoreani è stato annientato". Dopo l'annuncio del ritiro di metà gennaio le truppe nordcoreane sono tornate dunque a combattere nella Regione russa di Kursk, dove è in corso da mesi un'incursione dell'esercito ucraino. E dalla TV giapponese NHK arriva la notizia che la Corea del Nord ha anche raggiunto un accordo con la Russia per la produzione di diversi tipi di droni con l'aiuto di Mosca. Intanto la prossima settimana potrebbe essere decisiva a livello diplomatico per il conflitto in Ucraina. A Parigi la guerra sarà al centro dell'incontro tra i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Italia. E il Presidente Donald Trump, il cui inviato per L'ucraina sarà questo mese a Kiev, ha sollevato la possibilità di un incontro con Zelensky. .