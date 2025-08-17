Gli ucraini si oppongono alle richieste della Russia

Domenica 17 agosto gli ucraini si sono opposti alle proposte secondo cui Kiev avrebbe ceduto parte del proprio territorio e concesso uno status speciale alla lingua russa e alla Chiesa ortodossa russa. L'agenzia di sicurezza ucraina accusa la Chiesa legata a Mosca di favorire la guerra della Russia contro l'Ucraina diffondendo propaganda filo-russa e ospitando spie. Per la Russia, Kiev dovrebbe ritirarsi dalle regioni orientali di Donetsk e Luhansk in cambio dell'impegno russo a congelare le linee del fronte nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.