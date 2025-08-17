Gli ucraini si oppongono alle richieste della Russia

1 ora fa

Domenica 17 agosto gli ucraini si sono opposti alle proposte secondo cui Kiev avrebbe ceduto parte del proprio territorio e concesso uno status speciale alla lingua russa e alla Chiesa ortodossa russa. L'agenzia di sicurezza ucraina accusa la Chiesa legata a Mosca di favorire la guerra della Russia contro l'Ucraina diffondendo propaganda filo-russa e ospitando spie. Per la Russia, Kiev dovrebbe ritirarsi dalle regioni orientali di Donetsk e Luhansk in cambio dell'impegno russo a congelare le linee del fronte nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Guerra Medioriente, migliaia in piazza per chiedere rilascio ostaggi

Medioriente, migliaia in piazza per rilascio ostaggi
00:02:06 min
| 27 minuti fa
Australia, il corteggiamento tra due cavallucci marini

Australia, il corteggiamento tra due cavallucci marini
00:00:56 min
| 1 ora fa
Usa: Putin ha fatto concessioni su cinque regioni ucraine

Usa: Putin ha fatto concessioni su cinque regioni ucraine
00:01:15 min
| 2 ore fa
L'Indonesia celebra l'80° anniversario dell'indipendenza

L'Indonesia celebra l'80° anniversario dell'indipendenza
00:01:00 min
| 2 ore fa
Proteste in Israele per rilascio ostaggi, 25 arresti

Proteste in Israele per rilascio ostaggi, 25 arresti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Ipotesi scambio di territori: le difficoltà ucraine

Ipotesi scambio di territori: le difficoltà ucraine
00:02:46 min
| 3 ore fa
Malmedy, belgi preparano una frittata gigante in piazza

Malmedy, belgi preparano una frittata gigante in piazza
00:01:00 min
| 5 ore fa
Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti

Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti
00:01:00 min
| 8 ore fa
Honduras, in migliaia in piazza pregano prima delle elezioni

Honduras, in migliaia pregano in piazza prima delle elezioni
00:01:00 min
| 9 ore fa
Guerra in Ucraina, la deputata Rudik: "Zelensky non deve incontrare Trump da solo"

Guerra in Ucraina, la deputata Rudik: "Zelensky non deve incontrare Trump da solo"
00:00:48 min
| 9 ore fa
Lunedì Zelensky sarà alla Casa Bianca. Al centro il futuro della guerra in Ucraina

Lunedì Zelensky sarà alla Casa Bianca. Al centro il futuro della guerra in Ucraina
00:02:00 min
| 10 ore fa
Israele, sciopero nazionale per chiedere liberazione ostaggi

Israele, sciopero nazionale per chiedere liberazione ostaggi
00:01:00 min
| 9 ore fa
