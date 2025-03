Gli Stati Uniti hanno introdotto tariffe del 25% sull’acciaio e alluminio provenienti dall’Unione Europea. In risposta ai dazi voluti dal presidente Trump la Commissione europea ha applicato contromisure dal valore di 26 miliardi di euro che entreranno in vigore il 13 aprile. I dazi colpiscono prodotti americani come carne, latticini, zucchero, elettrodomestici e materie plastiche.