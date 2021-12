Ue infrazione contro Polonia per primato diritto nazionale

È resa dei conti tra Bruxelles e Varsavia. La Commissione dell'Unione ha avviato una procedura di infrazione contro la Polonia per le decisioni della Corte Costituzionale, che contestano il principio del primato del diritto dell'Unione su quello dei singoli paesi . "Il collegio ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro la Polonia a causa di preoccupazioni gravi nel rispetto della Corte Costituzionale polacca e la sua recente giurisprudenza. La Commissione ritiene che la Corte Costituzionale abbia violato l'articolo 19.1 del trattato dell'Unione Europea in due recenti decisioni. Riteniamo inoltre che la Corte Costituzionale non risponda più ai requisiti di un tribunale indipendente e imparziale, sancito dal diritto, così come richiesto dal trattato. L'Unione Europea è una comunità di valori, di legge e di diritto e i diritti degli europei, ai sensi dei trattati, devono essere protetti a prescindere da dove arrivano nell'Unione". Immediata la replica di Varsavia che prosegue nella sua marcia ribelle contro le istituzioni europee, accusando la Commissione di centralismo burocratico, scrive il premier polacco Mateusz Morawiecki. Una tendenza che, prosegue il primo ministro, bisognerà fermare. La decisione di Bruxelles intende rispondere nettamente al sovranismo polacco che sta influenzando la Corte Costituzionale nel paese. Varsavia nel suo braccio di ferro con Bruxelles si insinua tra le pieghe del diritto internazionale, giocando la carta della mancata approvazione della Costituzione Europea. Una via inaccettabile per Bruxelles, che rilancia sul rispetto dei trattati di adesione. Ora la Polonia ha due mesi per rispondere alla lettera che è stata inviata da Bruxelles, con la richiesta di uniformarsi al diritto dell'Unione.