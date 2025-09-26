Ue presenta il piano di difesa anti-russa Guardia dell'Est

00:02:03 min
|
1 ora fa

Si chiama Guardia del fianco est e il suo obiettivo è quello di proteggere i paesi europei dalla minaccia russa proveniente da Oriente. È la versione europea dell'operazione Sentinella dell'Est, che ha lo stesso obiettivo organizzato dalla NATO. Il progetto europeo, però, secondo quanto spiegato dal commissario alla Difesa Kubilius, si articola in tre direzioni. Sulla Terra saranno costruite barriere per impedire minacce e infiltrazioni lungo i confini. In aria sarà creato quel muro antidrone annunciato da Ursula von der Leyen, e sul Mar Nero, richiesta in particolare da Romania e Bulgaria, una sorta di muro marittimo. Per realizzare le difese antidrone però c'è da lavorare dal punto di vista tecnologico e dotarsi di una flotta di droni intercettori, che gli ucraini stimano debba prevedere milioni di velivoli, obiettivo difficile da raggiungere al momento. A parte i piani di difesa, frutto della constatazione di essere al momento in area troppo esposti alla minaccia dei droni provenienti da Oriente, continuano le dichiarazioni, e i botta e risposta durissimi tra la Russia e il fronte occidentale. Nelle ultime ore sono stati i russi a dire prima col ministro degli Esteri Lavrov, di considerare l'Europa già in guerra con Mosca per il suo aiuto all'Ucraina e poi con il portavoce del Cremlino, a russi che dovessero violare i cieli dei suoi Stati membri. Ma anche all'interno del fronte occidentale si discute. Il ministro della Difesa finlandese ha chiesto ai paesi del Sud Europa, di essere solidali col nordest nel fronteggiare la minaccia russa, come il nord lo fu col sud contro il Covid. Mentre Ucraina e Ungheria si sono scontrate sul presunto invio di droni spia da parte di Budapest sui cieli ucraini. Zelensky ne ha accusato il governo ungherese, che ha risposto col suo ministro degli Esteri. Il presidente ucraino ha detto, sta perdendo la testa, vede cose che non esistono. Renato Cohen, ucraino ha detto, sta perdendo la testa, vede cose che non esistono. .

Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"
mondo
Assemblea Onu, l'intervento di Netanyahu
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e RussiaGiusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia
mondo
Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia
00:02:35 min
| 1 ora fa
Droni, esperto: difese europee non sono sufficientiDroni, esperto: difese europee non sono sufficienti
mondo
Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti
00:03:26 min
| 3 ore fa
Violente proteste nella capitale del MadagascarViolente proteste nella capitale del Madagascar
mondo
Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua
00:01:00 min
| 3 ore fa
Germania, esercito si esercita per difesa dai droniGermania, esercito si esercita per difesa dai droni
mondo
Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano salaOnu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
mondo
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
00:00:34 min
| 3 ore fa
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazioneNetanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
mondo
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
00:00:32 min
| 4 ore fa
Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigiliNetanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili
mondo
Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili
00:00:48 min
| 4 ore fa
Assemblea Onu, l'intervento del premier NetanyahuAssemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
mondo
Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
00:32:05 min
| 4 ore fa
Taiwan, continuano i soccorsi nella contea di Hualien dopo l'alluvioneTaiwan, continuano i soccorsi nella contea di Hualien dopo l'alluvione
mondo
Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi
00:01:00 min
| 5 ore fa
Gaza, gli sfollati sotto attacco israelianoGaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
mondo
Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
00:01:49 min
| 8 ore fa
Russia, scontro tra un treno merci e un camionRussia, scontro tra un treno merci e un camion
mondo
Russia, scontro tra un treno merci e un camion
00:00:13 min
| 9 ore fa
Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"Netanyahu all'Onu: "7 ottobre commessi atti indicibili"
mondo
Assemblea Onu, l'intervento di Netanyahu
00:01:00 min
| 1 ora fa
Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e RussiaGiusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia
mondo
Giusti, ISPI: Moldavia tra Ue e Russia
00:02:35 min
| 1 ora fa
Droni, esperto: difese europee non sono sufficientiDroni, esperto: difese europee non sono sufficienti
mondo
Droni, esperto: difese europee non sono sufficienti
00:03:26 min
| 3 ore fa
Violente proteste nella capitale del MadagascarViolente proteste nella capitale del Madagascar
mondo
Madagascar, scontri durante proteste per blackout e acqua
00:01:00 min
| 3 ore fa
Germania, esercito si esercita per difesa dai droniGermania, esercito si esercita per difesa dai droni
mondo
Germania, esercitazioni militari per scenari di minaccia
00:01:00 min
| 3 ore fa
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano salaOnu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
mondo
Onu, discorso Netanyahu: delegati lasciano sala
00:00:34 min
| 3 ore fa
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazioneNetanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
mondo
Netanyahu: nessun genocidio, abbiamo avvisato popolazione
00:00:32 min
| 4 ore fa
Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigiliNetanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili
mondo
Netanyahu: abbiamo risolto minaccia Iran ma dobbiamo restare vigili
00:00:48 min
| 4 ore fa
Assemblea Onu, l'intervento del premier NetanyahuAssemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
mondo
Assemblea Onu, l'intervento del premier Netanyahu
00:32:05 min
| 4 ore fa
Taiwan, continuano i soccorsi nella contea di Hualien dopo l'alluvioneTaiwan, continuano i soccorsi nella contea di Hualien dopo l'alluvione
mondo
Taiwan, lago tracima dopo tifone Ragasa: vittime e dispersi
00:01:00 min
| 5 ore fa
Gaza, gli sfollati sotto attacco israelianoGaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
mondo
Gaza, gli sfollati sotto attacco israeliano
00:01:49 min
| 8 ore fa
Russia, scontro tra un treno merci e un camionRussia, scontro tra un treno merci e un camion
mondo
Russia, scontro tra un treno merci e un camion
00:00:13 min
| 9 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità