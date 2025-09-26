Ue presenta il piano di difesa anti-russa Guardia dell'Est

Si chiama Guardia del fianco est e il suo obiettivo è quello di proteggere i paesi europei dalla minaccia russa proveniente da Oriente. È la versione europea dell'operazione Sentinella dell'Est, che ha lo stesso obiettivo organizzato dalla NATO. Il progetto europeo, però, secondo quanto spiegato dal commissario alla Difesa Kubilius, si articola in tre direzioni. Sulla Terra saranno costruite barriere per impedire minacce e infiltrazioni lungo i confini. In aria sarà creato quel muro antidrone annunciato da Ursula von der Leyen, e sul Mar Nero, richiesta in particolare da Romania e Bulgaria, una sorta di muro marittimo. Per realizzare le difese antidrone però c'è da lavorare dal punto di vista tecnologico e dotarsi di una flotta di droni intercettori, che gli ucraini stimano debba prevedere milioni di velivoli, obiettivo difficile da raggiungere al momento. A parte i piani di difesa, frutto della constatazione di essere al momento in area troppo esposti alla minaccia dei droni provenienti da Oriente, continuano le dichiarazioni, e i botta e risposta durissimi tra la Russia e il fronte occidentale. Nelle ultime ore sono stati i russi a dire prima col ministro degli Esteri Lavrov, di considerare l'Europa già in guerra con Mosca per il suo aiuto all'Ucraina e poi con il portavoce del Cremlino, a russi che dovessero violare i cieli dei suoi Stati membri. Ma anche all'interno del fronte occidentale si discute. Il ministro della Difesa finlandese ha chiesto ai paesi del Sud Europa, di essere solidali col nordest nel fronteggiare la minaccia russa, come il nord lo fu col sud contro il Covid. Mentre Ucraina e Ungheria si sono scontrate sul presunto invio di droni spia da parte di Budapest sui cieli ucraini. Zelensky ne ha accusato il governo ungherese, che ha risposto col suo ministro degli Esteri. Il presidente ucraino ha detto, sta perdendo la testa, vede cose che non esistono. Renato Cohen, ucraino ha detto, sta perdendo la testa, vede cose che non esistono. .