Ue, procedura effrazione contro Corte costituzionale polacca

il collegio ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro la Polonia a causa di preoccupazioni gravi nel rispetto della Corte Costituzionale polacca e la sua recente giurisprudenza. La Commissione ritiene che la Corte Costituzionale abbia violato l'articolo 19.1 del trattato dell'Unione Europea in due recenti decisioni. Riteniamo inoltre che la Corte Costituzionale non risponda più ai requisiti di un tribunale indipendente e imparziale, sancito dal diritto, così come richiesto dal trattato. L'Unione Europea è una comunità di valori, di leggi e di diritto e i diritti degli Europei, ai sensi dei trattati, devono essere protetti a prescindere da dove arrivano nell'Unione.