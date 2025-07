Uk, al via sanzioni contro chi facilita ingressi irregolari

Nuovi annunci in tema di lotta all'immigrazione illegale da parte del governo britannico, in evidente crisi di consensi e preoccupato dall'avanzata della destra populista di Reform UK nei sondaggi, con il suo leader, Nigel Farage, che promette di trasferire in El Salvador i migranti che si macchiano di reati. Entra oggi in vigore nel Regno Unito il primo regime sanzionatorio al mondo pensato per colpire direttamente le bande criminali e i responsabili degli attraversamenti della Manica su imbarcazioni di fortuna. Un piano, elaborato dal Ministero degli Esteri in collaborazione con la National Crime Agency e il Border Security Command, che, si legge nel comunicato, punta a rappresentare "un pilastro della strategia governativa per proteggere i confini e attuare il Piano per il Cambiamento". Prevede il congelamento dei beni, l'esclusione dal sistema finanziario britannico e il divieto di ingresso nel Regno Unito per tutti coloro coinvolti nel traffico di esseri umani, ovunque si trovino. Sarà sanzionato anche chi fornisce supporto logistico, come finanziamenti attraverso sistemi informali di trasferimento del denaro ad esempio Hawala, documenti falsi e attrezzature per le traversate via mare. Per David Lammy, Ministro degli Esteri, il provvedimento è "una risposta morale e strategica" contro le reti criminali che sfruttano le speranze delle persone vulnerabili. Per la Ministra dell'Interno Yvette Cooper, il nuovo regime rappresenta "un passo decisivo nella lotta contro le reti criminali transnazionali". Secondo l'ultimo rapporto dell'esecutivo, nei 12 mesi terminati a marzo 2025, sono stati oltre 44mila gli ingressi irregolari nel Regno Unito, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. Di questi, ben l'86% sono arrivi a bordo di piccole barche che hanno attraversato la Manica.