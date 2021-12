Momenti di paura in un pub nel Lancashire, in Inghilterra, quando un auto, poi rivelatasi rubata, è piombata su una birreria all'aperto travolgendo alcuni tavoli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il guidatore e un passeggero sono usciti dal veicolo e si sono dati alla fuga. La polizia li sta ancora cercando. Credit: Hare And Hounds via Storyful.