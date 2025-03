Uk, collisione in mare: forte rischio di danni ambientali

Messi in salvo tutti i membri di entrambi gli equipaggi, circa una trentina di persone. Si guarda ora alla portata del disastro ambientale che la collisione tra una petroliera che trasportava cherosene e una nave cargo potrà avere sulle coste nord est dell'Inghilterra. L'incidente è avvenuto poco prima delle dieci ora locale, le undici in Italia, quando il mercantile Song, battente bandiera portoghese e diretto dalla Scozia ai Paesi Bassi, ha speronato alla velocità di sedici nodi, circa trenta chilometri all'ora la petroliera Stina Maculate, gestita da una società californiana e che risultava ancorata al largo del porto vicino Hall. Resta ancora da chiarire che cosa abbia provocato l'errore perché la nave mercantile non abbia visto l'altra imbarcazione. La visibilità, a dispetto di una leggera nebbia, era considerata buona, così come non preoccupanti apparivano le condizioni del mare al momento dell'impatto. Secondo quanto riferito dalla Bbc, la petroliera è una delle dieci unità civili autorizzati al trasporto di carburante destinato alle forze armate statunitensi. Il cherosene appartiene al governo degli Stati Uniti e sarebbe servito a rifinire i jet delle basi militari Usa nel Regno Unito. Dowing Street ha espresso seria preoccupazione per le conseguenze che l'incidente potrà avere sull'ecosistema della zona. .