Uk, dal primo giugno bando alle sigarette elettronico

D'ora in poi chi nel Regno Unito cercherà nei negozi le sigarette elettroniche usa e getta resterà deluso. Il 1 giugno è infatti il giorno stabilito dal governo per la loro messa al bando. Questa decisione è motivata principalmente da due preoccupazioni. La prima è ambientale, perché questi prodotti non riciclabili sono inquinanti. La seconda riguarda il fatto che il vaping attrae in modo particolare i giovanissimi per via dei loro diversi gusti e colori. Invece che rappresentare, come per gli adulti, una sorta di via di uscita dal fumo da tabacco, potrebbero invece fungere da anticamera. L'annuncio del governo di voler vietare l'uso dei vape usa e getta ha già avuto effetti concreti. I rivenditori e i consumatori si sono allontanati dalle opzioni monouso. Secondo la ONG Action on Smoking and Health, il numero di utenti in Gran Bretagna che utilizzano principalmente dispositivi monouso è sceso dal 30% del 2024 al 24% nel 2025. In particolare l'uso di tali dispositivi tra i più giovani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, è sceso dal 52% del 2024 al 40% nel 2025. Tuttavia la diffusione viene considerata ancora troppo elevata e l'entrata in vigore del divieto continuerà a far scendere ulteriormente queste cifre. Molto severi i provvedimenti per chi violerà la legge. Il commerciante che trasgredisce verrà colpito da una multa di £200 in prima istanza e tutti i prodotti saranno sequestrati. I recidivi rischiano pene che comprendono la detenzione.