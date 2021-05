Uk, Elisabetta riappare in pubblico per Queens Speech

Eccola avanzare lenta, con la sua borsetta, accompagnato dall'erede al trono Carlo, ora patriarca della famiglia dalla morte del principe Filippo, e prendere posto per pronunciare il "queen's speech", la lettura del programma del governo di Boris Johnson, che dà il via alla nuova sessione parlamentare. La corona imperiale non è sulla sua testa, troppo pesante per una donna che ha da poco compiuto 95 anni ed è al suo 67esimo queen's speech, diverso da qualunque altro perché ancora in tempo di pandemia, di distanziamento sociale e di mascherine da indossare. Lei, l'unica a non averla. Tutta la secolare ed elaborata cerimonia è stata ridimensionata a causa del Covid-19. Elisabetta II legge senza esitazioni, mantenendo, come deve, sempre lo stesso tono, il programma del suo governo che inevitabilmente, proprio dalla pandemia deve partire. Johnson punta a ricostruire meglio, per un paese più forte, più sano e più prosperoso di prima. Il governo conservatore mira a migliorare, far salire di livello quelle aree del Regno Unito che sono rimaste indietro. Musica per le ormai ex zone rosse, che una dopo l'altra, negli ultimi anni sono diventate blu. In agenda c'è, per esempio, la rivoluzione della formazione permanente, per offrire opportunità di studio e di aggiornamento a lungo termine alla popolazione adulta, soprattutto a quelli che potrebbero aver perso il posto di lavoro in questo anno durissimo. Ma nel testo letto da Elisabetta c'è anche un chiaro riferimento all'unione del paese, un messaggio diretto alle orecchie degli indipendentisti scozzesi. Altre leggi riguarderanno l'ambiente, con Cop26 prevista a novembre a Glasgow, l'immigrazione, una maggiore attenzione alla popolazione anziana e soprattutto la contestatissima riforma della giustizia e della polizia, che continua a portare in piazza migliaia di britannici. Ma più di ogni altra cosa, "Bojo" punta a trasformare le jabs (vaccinazioni) in jobs (posti di lavoro), in un paese che ormai a un passo dalla normalità e le cui vittime da Covid-19 si contano sulle dita di una mano.