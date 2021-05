Inaugurazione Parlamento Uk, il discorso della Regina. VIDEO

La Regina Elisabetta II è intervenuta all’inaugurazione del Parlamento britannico. È il primo “Queen’s Speech” della Sovrana senza il principe consorte Filippo. La Regina ha letto i disegni di legge che il governo spera di far approvare. “Il governo lavora per un Regno più sano e più prospero!”. Elisabetta è giunta a Westminster su una Land Rover e non in carrozza, come da tradizione. Al suo arrivo, sul pennone lo stendardo della monarchia prendeva il posto della Union Jack. A causa della pandemia, il discorso era già pronto su un tavolo. Non c’è stato il rituale passaggio di consegne di mano in mano da parte del Lord Chancellor. A riceverla nella Camera dei Lord sono state ammesse solo 74 persone. Erano presenti tra gli altri il principe Carlo e la sua consorte Camilla.