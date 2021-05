In Scozia l'esito delle urne vede l'Snp aggiudicarsi 63 seggi come nel 2016: due in meno dell'agognato 50% più uno. Se Sturgeon esulta nella convinzione di disporre "senza alcun dubbio di una maggioranza pro indipendenza" a Edimburgo (vista l'impennata degli alleati Verdi locali a 9 seggi), invocando a questo punto il via libera al referendum come un obbligo democratico, il suo trionfo non è totale e ora si torna a discutere sul distaccamento da Londra.