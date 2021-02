Uk, Johnson illustra la roadmap fuori dal lockdown

Un passo alla volta, nel segno della prudenza, ma anche della determinazione. È un Boris Johnson diverso nei toni e nei modi, quello che spiega i tempi dell'uscita dall'ultimo lock down, non è bombastico paladino della Brexit, ma un politico che vuole cancellare i brutti ricordi legati alla gestione della pandemia, un leader che ha imparato letteralmente sulla propria pelle cosa voglia dire sottovalutare i rischi del covid 19, un primo ministro che sa di giocarsi il proprio futuro politico sulla riuscita della campagna vaccinale. E pazienza se la roadmap cauta ma irreversibile, come l'ha definita lui stesso, lascia i più impazienti, anche tra i parlamentari conservatori, insoddisfatti perché quello che conta sono i dati più che le date. Se questi parametri verranno rispettati si avanzerà di livello verso una piena libertà ogni 5 settimane, partendo con la riapertura delle scuole l' 8 marzo, per terminare il 21 giugno con la fine del distanziamento sociale.