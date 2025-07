Uk, le ragioni della fuga dei miliardari

Fino a pochi anni fa Londra era considerata una delle capitali mondiali della ricchezza: un rifugio sicuro per miliardari in cerca di stabilità, discrezione e un sistema fiscale favorevole. Oggi quel mito sembra scricchiolare. Secondo la Sunday Times Rich List pubblicata nei giorni scorsi, tra il 2022 e il 2024 il Regno Unito ha perso 18 miliardari, un numero superiore a qualsiasi altro Paese nello stesso periodo. Una tendenza che solleva interrogativi profondi sul futuro della città come hub globale per l'alta finanza e i patrimoni privati. A cosa è dovuta questa fuga? Il catalizzatore principale di questo esodo è stato l'annuncio fatto sotto il governo conservatore di Rishi Sunak e fin qui confermato dal governo laburista, dell'abolizione del regime fiscale conosciuto come "non-dom", a prtire dall'aprile 2025. Questo sistema ha permesso per secoli ai residenti nel Regno Unito, ma con domicilio all'estero, di non pagare tasse sui redditi esteri fintanto che questi non venivano rimessi, ossia trasferiti, nel Paese. Con il tempo è diventato uno strumento utilizzato da individui ad alto reddito per limitare la loro esposizione fiscale. Ma la fine del "non-dom" non è l'unica ragione del fuggi fuggi, come ci spiega l'avvocato Alessandro Belluzzo, esperto di fiscalità e pianificazione patrimoniale. "Alcune persone sicuramente hanno scelto di andare via dal Regno Unito per questioni tecniche legate alla Brexit, perché magari non potevano fare più il loro lavoro da qui, altri per motivi sociali di lifestyle dopo Covid e certamente anche la laureabile fiscale li ha aiutati a poter fare delle scelte che prima non avrebbero fatto perché hanno potuto e hanno voluto guardare altre opzioni che, guarda caso, sono molto simili a quello che offriva il Regno Unito nel passato". "Ma i super ricchi che lasciano il Regno Unito quali altre mete scelgono?" "Ci sono molti britannici che stanno andando in Italia, stanno andando in Spagna, un po' meno in Portogallo ultimamente per una serie di motivi e devo dire anche la Svizzera è molto ben vista. Però, se posso permettermi, i britannici della City of London vanno molto più ad Abu Dhabi, Dubai, ma molto più ad Abu Dhabi che in Europa". Belluzzo sottolinea infine come ci sia anche una questione di come le cose vengano comunicate all'opinione pubblica. "Raramente è una questione anche di negatività della comunicazione e non aiuta certamente il fatto che le persone stanno un po' tutte guardando a diverse opzioni perché dicono: chi me lo fa fare, tra virgolette, di rimanere qui, se c'ho anche altre alternative non solo, ripeto, fiscali, ma anche di lavoro e di scelta di vita". .