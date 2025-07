Uk, presentata legge per voto ai 16enni

A 16 anni i giovani possono lavorare nel nostro Paese, pagare le tasse e anche arruolarsi nell'esercito. Quindi non c'è ragione per la quale da quell'età non debbano dire la loro su chi governa il Regno Unito. In questo modo Rushanara Ali, sottosegretaria incaricata dei dossier relativi alla democrazia, ai diritti e ai senzatetto, ha confermato che il governo andrà avanti con una promessa elettorale, quella di garantire il diritto al voto alle prossime elezioni politiche ai 16 e 17enni. Si tratta della più importante riforma dal 1969, quando un altro governo Laburista guidato da Harold Wilson, promosse in Parlamento l'abbassamento dell'età legale per votare dai 21 ai 18 anni. Ironia della sorte, le elezioni furono vinte poi dai Conservatori, nonostante l'elettorato più giovane sia considerato tradizionalmente più a sinistra. In Galles e in Scozia i sedicenni possono già votare alle elezioni locali da qualche anno. Godendo di un'ampia maggioranza alla Camera dei Comuni, il Partito Laburista non dovrebbe avere difficoltà a trasformare la proposta in legge, che prevede anche di estendere il numero di documenti tra cui scegliere per identificarsi arrivati al seggio. Nel Regno Unito, infatti, l'obbligo di presentare la carta d'identità al momento del voto è una novità introdotta nel 2024, alle ultime elezioni. Il testo di legge include inoltre un'annunciata stretta sulle donazioni ai partiti da parte di soggetti non britannici per arginare il rischio di tentativi di influenze straniere. E il pensiero vola, ancora una volta, alla Brexit. .