Uk, rinviato a giudizio investitore di Liverpool

La banalità del male, quello che può essere commesso da persone ordinarie che non riflettono criticamente sulle proprie azioni. Quello che ha causato Paul Doyle lunedì scorso, abbattendo con la sua Ford Galaxy tifosi del Liverpool Football Club, in festa per la conquista del titolo in Premier League. L'uomo, apparso per la prima volta davanti a una corte per rispondere di varie accuse, tra cui il tentato omicidio, si è limitato a ripetere le sue generalità. 53 anni, sposato, padre di tre figli. Un passato da marine, un presente da piccolo imprenditore nella cybersecurity, un futuro carico di incognite che parte da una domanda che ancora non trova risposta. Cosa lo ha spinto a bordo della sua auto a seguire un'autoambulanza che si faceva strada tra la folla per soccorrere un infartuato? Che cosa credeva di poter fare? Perché ha completamente perso il controllo di se stesso? Chi lo conosce lo descrive come un family man, un perfetto uomo di famiglia, che lunedì scorso però si è trasformato in un potenziale assassino, seminando il terrore nel cuore di Liverpool. La Corte ha stabilito debba rimanere in carcere in attesa in autunno del processo. .