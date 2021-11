Straordinaria scoperta archeologica in Inghilterra, nei pressi di Leicester, dove, sotto a un campo agricolo, sono stati ritrovati i resti di una antica villa romana. A impressionare gli archeologi è soprattutto l'ottimo stato di conservazione di un mosaico del pavimento della villa, che raffigura Ettore alla fine della Guerra di Troia. Credit: University of Leicester via Storyful.