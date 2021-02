Uk, si reclutano volontari da infettare con il Covid

Ancora una volta il Regno Unito è davanti al resto del mondo nella lotta contro il Covid-19. L'ultimo studio annunciato fa però già parlare di sé perché coinvolgerà persone perfettamente sane che volontariamente si infettano col virus affinché su di loro si possa studiare l'evoluzione del contagio. I 90 volontari selezionati, in perfetta forma fisica, in età compresa tra i 18 e i 30 anni, verranno contaminati in un ambiente protetto tramite uno spray nasale. Lo scopo è comprendere meglio come avviene la trasmissione, come il virus si sviluppa nel corpo e qual è la quantità minima dell'agente patogeno che fa innescare la malattia. L'isolamento per tutti i volontari durerà 17 giorni. Il governo britannico sta sostenendo la ricerca con 33,6 milioni di sterline, quasi 39 milioni di euro. Un trial di questo tipo potrebbe rivelarsi utile per la messa a punto di nuovi vaccini, ma certo qualche domanda sull'opportunità lo solleva, nonostante il via libera del Comitato Etico Nazionale. Ai volontari verranno dati come forma di compensazione per i giorni in cui non potranno andare avanti con le loro attività circa 4500 sterline poco più di 5000 euro come forma di compensazione. Nel corso di molte decadi gli studi chiamati human challenge hanno avuto luogo in maniera sicura e hanno giocato un ruolo importante nell'accelerare lo sviluppo di trattamenti contro malattie come la malaria, il tifo, colera, l'influenza, osservano fonti governative britanniche, L'Organizzazione Mondiale della Sanità nelle sue linee guida, sostiene che questo tipo di sperimentazioni sono etiche se rispettano alcuni criteri che riguardano ad esempio l'età e lo stato di salute dei partecipanti al trial.