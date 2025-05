Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato nuove misure per limitare l’accesso alla cittadinanza e al welfare per gli immigrati. Il tempo necessario per ottenere lo status di residente passerà da cinque a dieci anni. Solo lavoratori altamente qualificati avranno accesso a una corsia preferenziale. Previsto anche l’innalzamento dei requisiti di lingua inglese per tutti gli adulti.