Uk, un anno di governo laburista

Gli occhi rossi, il viso segnato da evidenti borse e poi una lacrima e ancora un'altra. L'immagine impietosa di Rachel Reeves singhiozzante alle spalle di un primo Ministro che incalzato durante il question time non riesce a dire chiaramente che il Cancelliere dello Scacchiere resterà al suo posto, sigilla più di ogni altra un anno di governo laburista. Un anniversario che arriva alla fine di una delle settimane più dure per il governo di Keir Starmer, costretto a una retromarcia dietro l'altra col passare dei mesi fino ad arrivare all'ultima umiliazione, la riforma del welfare che non sarà quella che avrebbe voluto a causa di un considerevole numero di insorti all'interno del suo stesso partito. Una rivolta arginata e infine scongiurata per un soffio solo annacquando e di molto il progetto di legge. Spetterà ora a Reeves rivedere i conti con un debito pubblico che invece di diminuire aumenterà. I mancati tagli che poco o niente di sinistra avevano lasciano un buco fiscale di circa cinque miliardi di Sterline che si sommano ai 25 già esistenti. Difficile in questo contesto pensare che alla prossima manovra fiscale di ottobre non verranno annunciate nuove tasse. L'immagine di Starmer in patria è molto più appannata di quella che offre all'estero. Sul piano internazionale ha stabilito buone relazioni con l'erratico Donald Trump, anche se l'accordo commerciale raggiunto, non l'ha messo del tutto al riparo dai dazi e ha migliorato le relazioni con l'Unione Europea. Per quanto si sia ancora in una fase di dichiarazione di intenti, le due rive della Manica appaiono più vicine, soprattutto, se si parla in termini di difesa europea, il Regno Unito resta uno dei più fermi sostenitori dell'Ucraina e una delle voci più critiche nei confronti del Cremlino. Davanti alle lacrime della Cancelliera, la borsa di Londra ha tremato. Lo spread è schizzato come non accadeva dai tempi del mini budget del 2002 del primo Ministro Liz Strauss. In un sondaggio fatto a caldo, il 54% degli intervistati ha dichiarato di aver più fiducia nel leader populista di Reform UK, Nigel Farage, che nella cancelliera per quanto riguarda la capacità di generare crescita economica. Un Farage, che ha gioco facile nel ricordare che, nonostante i propagandati ottimi rapporti con Parigi, sulle coste britanniche, sono sbarcati dalla Francia 200mila migranti negli ultimi sei mesi. Il dossier che fa più paura anche dopo la Brexit. .