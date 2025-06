Uk, vecchi archivi dell'MI5 in mostra a Londra

Bisogna spingersi nella periferia sud-ovest di Londra nella Verde Que per visitare una delle istituzioni più affascinanti e meno conosciute del Regno Unito, The National Archives, gli Archivi Nazionali. Costituiscono la memoria storica britannica e tra i milioni di documenti custoditi, una sezione attira l'attenzione di storici, giornalisti appassionati di intelligence, gli archivi declassificati dell' MI5, il servizio di sicurezza interno del Regno Unito. A partire dagli anni 90, ogni sei mesi, una selezione di fascicoli della MI5 viene resa pubblica e depositata presso i National Archives. Si tratta di materiale spesso sorprendente intercettazioni, rapporti sui sospetti sovversivi, lettere cifrate, piani di controspionaggio, testimonianze di doppi agenti. Spesso riguardano attivisti politici, immigrati, intellettuali, persino scrittori e artisti. Non mancano nomi celebri da George Orwell, schedato negli anni 40 come possibile sovversivo a Anthony Blunt, lo storico dell'arte e spia sovietica, per anni operativo all'interno di Buckingham Palace e reso famoso al pubblico internazionale, in una puntata di The Crown. Fino a settembre è ora possibile per tutti visitare parte di questo mondo. Gli archivi nazionali ospitano infatti la mostra MI5 Official Secrets, che consente di toccare con mano un secolo di segreti, ma ancora di più, invita a riflettere su ciò che significa oggi la sicurezza, svelando aneddoti come l'operazione Overt del 2006, che sta alla base del provvedimento per cui tuttora sono vietati liquidi superiori a una certa quantità all'interno dei bagagli a mano sugli aerei. "Si è trattato della più grande operazione di sorveglianza mai condotta dall'MI5 e dalla Polizia Metropolitana. Gli agenti monitorarono un gruppo di terroristi di Al Qaeda che aveva allestito una fabbrica di bombe a Londra. Stavano pianificando di portare ordigni esplosivi improvvisati su 12 voli transatlantici che sarebbero dovuti partire simultaneamente da Londra. Intendevano utilizzare bottiglie di una bibita analcolica, svuotate alla base e riempite con esplosivo liquido. Innesco sarebbe avvenuto usando le batterie di una macchina fotografica. Avevano pianificato di far cadere quegli aerei sopra città americane, un piano che, secondo gli agenti dell' MI5 avrebbe potuto rappresentare uno degli attacchi terroristici più gravi mai tentati se fosse andato a buon fine". I responsabili furono arrestati e assicurati alla giustizia. .