Uk, a Windsor i funerali del principe Filippo

Avanza lenta, ma decisa, più con la testa che col fisico, Elisabetta II. Dice qualcosa al decano di Windsor che la accoglie all'ingresso della Cappella di Saint George, poi si ferma, esita, si guarda intorno, indietro. Un colpo di cannone, ecco, ora è il momento di procedere, per la prima volta in 73 anni da sola. Un funerale semplice, intimo, ma carico di solennità, quello del Principe Filippo. Un funerale pensato da lui stesso in ogni dettaglio: dalla Land Rover che ha trasportato la salma, in parte progettata dallo stesso Duca di Edimburgo, alle musiche, ai testi scelti. Una cerimonia carica di storia e tradizione, di simboli e di gesti e una coreografia mozzafiato a ricordare il passato militare di Filippo in quella Royal Navy che lo ha salutato così. Poi il minuto di silenzio in cui tutto il Paese si è fermato. Nella cappella il decano ricorda la lealtà e dedizione assoluta del Duca di Edimburgo alla Corona e alla Regina. Un senso del dovere, il suo, fonte d'ispirazione per il Paese. Le telecamere non inquadrano quasi mai Elisabetta, seduta senza nessuno vicino, il suo sguardo nascosto dal grande cappello nero. Di 800 persone che sarebbero state presenti in tempi normali, la lista dei partecipanti è stata ridotta, a causa del Covid, a 30 componenti della Famiglia Reale, la cerchia più stretta dei parenti, e la cosa, al Duca di Edimburgo, non sarebbe dispiaciuta. Tanto si è detto del ritorno del Principe Harry in patria. Ed eccolo, il Duca di Sussex, parlare con il fratello William e la moglie Kate, in uscita dalla chiesa. Non tutto può essere dimenticato ma dal nonno è arrivato un imperativo chiaro a guardare avanti e a ripartire, a riprendere il viaggio, come farebbe, dopo un naufragio, un superstite lupo di mare.