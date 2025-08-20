Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City

00:02:08 min
|
2 ore fa

Preoccupa la situazione nella Striscia di Gaza. Un dramma nel dramma potrebbe verificarsi a Gaza City, la capitale dell'enclave, che potrebbe essere interessata da un ultimo e ulteriore ordine di evacuazione. Vediamo la cartina. Vediamo in rosso le aree militarizzate o sotto ordine di evacuazione da parte dell'esercito israeliano. Se questo ordine dovesse arrivare, ecco quell'area nel Nord della Striscia potrebbe essere evacuata essa stessa ed è una delle ultime regioni in cui la popolazione di Gaza può ripararsi riducendo i rischi, anche se l'esercito israeliano ha già bombardato in passato anche le stesse aree che considerava e che dichiarava sicure. Un'area in cui vivono più di un milione di persone. Ben più che prima della guerra, appunto, perché considerata una delle zone, se non sicura, ma meno rischiosa delle altre rispetto ai bombardamenti che arrivano dal cielo. E già delle famiglie stanno lasciando proprio Gaza City. Già oggi la Striscia per l'86% è interessata da questi ordini di allontanarsi e potrebbe aumentare ulteriormente. È sempre importante ricordare le proporzioni, le distanze, perché la Striscia di Gaza, se la confrontiamo al Comune di Roma che vediamo qui, beh in realtà è 4 volte più piccola, ma ci vivono molte persone, c'è una densità abitativa enorme. Se facciamo sempre il confronto con Roma di Gaza City col Municipio 7, vediamo che nella stessa area vivono 4 volte le persone, appunto, nel municipio romano. Ed è per questo che la situazione preoccupa molto le organizzazioni internazionali. Ricordiamo sempre anche il livello di distruzione che purtroppo continua ad aumentare. Questa è la situazione un mese dopo il 7 ottobre del 2023. I bombardamenti israeliani hanno continuato. Situazione 6 mesi dopo: l'ultimo aggiornamento delle Nazioni Unite è questa qua, con la Striscia di Gaza ormai rasa al suolo per buona parte. Le aree in rosso sono proprio gli edifici distrutti che ormai sono quasi 200.000 edifici. .

Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 7 minuti fa
pubblicità
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 39 minuti fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioniLondra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
mondo
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campoTimeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
00:32:20 min
| 2 ore fa
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza CityTimeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
mondo
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
00:19:18 min
| 2 ore fa
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambiniAttacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
mondo
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i mortiAfghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
mondo
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla FranciaIncendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
mondo
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
00:00:29 min
| 3 ore fa
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checkingLe guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
mondo
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
00:02:38 min
| 4 ore fa
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessaNorveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 6 ore fa
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumoIncendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 6 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiammeGuerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 7 minuti fa
ERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggiaERROR! Ucraina, la Turchia si candida a ospitare vertice. Russia temporeggia
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 39 minuti fa
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocainaPerù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 1 ora fa
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioniLondra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
mondo
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
00:01:00 min
| 2 ore fa
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campoTimeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
00:32:20 min
| 2 ore fa
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza CityTimeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
mondo
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
00:19:18 min
| 2 ore fa
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambiniAttacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
mondo
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
00:01:00 min
| 3 ore fa
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i mortiAfghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
mondo
Afghanistan, grave incidente a Herat: decine i morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla FranciaIncendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
mondo
Incendi Spagna, l'aiuto dei vigili del fuoco dalla Francia
00:00:29 min
| 3 ore fa
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checkingLe guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
mondo
Le guerre che Trump dice di aver fermato: il fact-checking
00:02:38 min
| 4 ore fa
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessaNorveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
mondo
Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa
00:01:25 min
| 6 ore fa
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumoIncendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
mondo
Incendi Spagna, Copernicus: da inizio anno 373mila ettari in fumo
00:01:58 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità