Un milione di persone cerca di fuggire da Gaza City

Una condizione difficile da sopportare, per le centinaia di migliaia di persone che sono a Gaza City, stanno cercando di ripararsi, stanno cercando anche di uscire dall'area, stiamo parlando della regione, del governatorato che abbiamo colorato, in rosso scuro, quella è Gaza City che dalla mezzanotte, ha subito nuovi bombardamenti ancora più intensi da parte dell'esercito, israeliano per poi vedere anche l'ingresso di forze corazzate di due divisioni, sarebbero alcune decine di migliaia i soldati israeliani coinvolti per adesso con un aumento del dispiegamento nelle prossime ore, ricordiamo sono stati richiamati decine di migliaia di riservisti e nel frattempo la popolazione civile cerca, di muoversi verso sud, abbiamo visto le immagini dell'esodo di donne, uomini e bambini che vanno verso le aree in grigio, le abbiamo definite sicure tra virgolette, perché Israele così le considera, ma in realtà sappiamo in passato i bombardamenti sono arrivati anche nelle aree che venivano definite appunto in questo modo, in un'area in cui in una città in cui vivono circa un milione di persone. Questo almeno erano i dati al 10 settembre, di cui la metà bambini persone che sono state sfollate anche numerose volte nel corso del conflitto dal 07/10 ad oggi, cercando di ripararsi, secondo l'esercito italiano il 40% della popolazione, avrebbe lasciato la città, ma non abbiamo modo di verificare queste cifre che quindi potrebbero anche essere inferiori e anche se fossero, realistiche, vorrebbe dire che centinaia di migliaia di persone sono invece ancora nella città dove si stanno, effettuando queste operazioni militari intense, la popolazione dovrebbe ripararsi, in un'area di 66 chilometri quadrati, quella che oggi non è sotto ordine di evacuazione vorrebbe dire due milioni di persone nella stessa area in cui, nel comune di Savona vivono in Italia 59mila persone. Questo per avere una proporzione di ciò che si sta chiedendo alla popolazione civile, di Gaza. Gaza City non è una città come tutte le altre, è il capoluogo diciamo della striscia ed è anche uno dei luoghi dove si trovava la la metà degli ospedali attivi nella striscia di Gaza, il 36% dei posti letto, il 50%, delle unità di terapia intensiva, tutto questo Israele l'ha giustificato, lo giustifica con il tentativo di neutralizzare i 2-3mila militanti di Hamas che secondo l'IDF, sarebbero ancora presenti nella città. .