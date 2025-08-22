Un report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella Striscia

1 ora fa

Fame, indigenza e alto tasso di mortalità per carenza di cibo. Così l'IPC descrive la vita di oltre 500 mila persone nella Striscia, dichiarando ufficialmente e per la prima volta, la carestia a Gaza City e nelle aree circostanti. Organismo sostenuto dall'ONU, l'IPC è la classificazione integrata della sicurezza alimentare, nota anche come scala IPC. Uno strumento tecnico di ricerca impiegato a livello globale per misurare la gravità delle crisi alimentari. A Gaza City, dove è già cominciata la prima fase dell'operazione militare israeliana volta all'occupazione dell'area urbana, il report parla di catastrofe e carestia, e soprattutto ne parla come di un fenomeno interamente causato dall'uomo. È la fase cinque nella scala dell'IPC, la più estrema, quella della fame e dei rischi di infezione. Secondo gli standard dell'organismo sostenuto dall'ONU, si raggiunge quanto il 20% delle famiglie di un'area sperimenta una carenza di cibo estrema e il 30% dei bambini soffre di malnutrizione acuta. Oggi, oltre un milione e mezzo di persone sono a rischio malnutrizione, che minaccia 132 mila bambini sotto i cinque anni. La zona in questa situazione comprende tutto il governatorato di Gaza, che include Gaza City, sobborghi e campi profughi dell'area, in cui vivono famiglie senza più beni essenziali e che hanno esaurito tutte le strategie di sopravvivenza, come indicato nel documento. I governatorati di Deir al-Balah e Khan Younis, nel centro della Striscia, già in una situazione classificata come di emergenza per l'insicurezza alimentare, entro fine settembre potrebbero ritrovarsi in una condizione di carestia certificata. Impossibile invece analizzare la situazione a Rafah, nel sud, ormai quasi spopolata, e nel nord della Striscia, dove la presenza militare israeliana e l'assenza di dati verificabili, rende difficile valutare le condizioni degli abitanti. Ma per gli esperti di sicurezza alimentare, le prove raccolte bastano certificare quanto denunciato da tempo da ONG Internazionale sul campo e giornalisti locali. La fame nella Striscia di Gaza esiste. .

