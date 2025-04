Un'antologia indaga il rapporto tra pace e democrazia

L'uso della violenza è una cosa che ha caratterizzato tutta la storia della nostra specie, però con delle differenze. Cioè, per centinaia di migliaia di anni la violenza è stata una garanzia per la sopravvivenza della specie. Noi dovevamo uccidere per non essere uccisi. La civiltà dovrebbe essere la progressiva emancipazione da questo stato di natura, ed effettivamente noi nel tempo ci siamo dati un sistema giuridico che rendesse la violenza superflua rispetto alla sopravvivenza: cioè, noi oggi non dobbiamo più essere violenti per sopravvivere come specie. Il problema però è che la civiltà si muove in modo molto più veloce rispetto alla biologia, alla genetica, all'antropologia, quindi una parte del nostro cervello è ancora quell'ominide spaventato, nel buio, che doveva aggredire per non essere aggredito.