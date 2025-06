Venerdì 27 giugno decine di tedeschi sono partiti per Budapest per partecipare al Pride vietato, sfidando l’avvertimento del premier ungherese Viktor Orban che ha promesso “conseguenze legali” per chi organizzerà o prenderà parte alla marcia. “È importante difendere i nostri diritti,” ha dichiarato uno dei viaggiatori prima della partenza. La nuova legge ungherese permette alla polizia di vietare eventi LGBTQIA+ e identificare i partecipanti con telecamere.