UNHCR: con tagli ai fondi 11 mln rifugiati senza assistenza

Oltre 11 milioni di rifugiati rischiano di perdere l'accesso all'assistenza umanitaria diretta. È l'allarme lanciato dall'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, che nel suo ultimo rapporto denuncia una crisi senza precedenti. A causa di tagli drastici ai finanziamenti internazionali, dei 10,6 miliardi di dollari richiesti per il 2025, a metà anno ne è arrivato solo il 23%. Nel concreto, significa che mentre guerre e flussi migratori aumentano, programmi di assistenza essenziale vengono sistematicamente sospesi o cancellati. Accade in Ciad e in Sud Sudan, dove i fondi non bastano più a trasferire i rifugiati in zone sicure. Migliaia restano bloccati in aree remote e vulnerabili. In Uganda, i tagli riducono l'accesso ad acqua potabile e cibo, aggravando la già crescente malnutrizione. A soffrire sono anche i programmi educativi, tra scuole costrette a chiudere e mancanza di personale. In Asia, ad esempio, 230mila bambini rohingya sfollati in Bangladesh rischiano di restare senza istruzione. Mentre in Ucraina sono stati sospesi i sussidi per le famiglie colpite dall'invasione russa. Le più colpite dai tagli restano donne e ragazze, specie in Afghanistan, dove i programmi contro la violenza di genere rischiano di scomparire del tutto. In Libano, l'intero programma sanitario potrebbe essere chiuso entro la fine dell'anno. Il rapporto parla quindi di una vera e propria apatia politica, che ha portato numerosi Paesi donatori, tra cui Svezia, Francia e Giappone, a tagliare gli aiuti esteri. Innegabile però che l'impatto maggiore ai tagli ai fondi di assistenza, arrivi dalle scelte prese dall'amministrazione americana. Dopo la chiusura dell'Agenzia USAID a febbraio, ora il presidente Donald Trump ha ottenuto il via libera del Congresso, che ha approvato la sua richiesta di taglio per 9 miliardi di dollari, inclusi gli aiuti monetari all'estero. Dietro ai numeri, però, restano milioni di vite umane oggi a rischio di sfruttamento, abusi e ulteriore isolamento. Secondo le ultime stime, meno della metà dei rifugiati aiutati dall'ONU lo scorso anno potrà ricevere assistenza nei prossimi mesi. .