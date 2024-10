In Uruguay le elezioni presidenziali hanno decretato la sfida al secondo turno tra Yamandu Orsi e Alvaro Delgado. Orsi, politico di sinistra appoggiato dall’ex presidente Mujica, ha ottenuto il 43 per cento dei voti, mentre lo sfidante Delgado, appartenente al partito Nazionale, ha raccolto il 27 per cento delle preferenze. Il secondo turno elettorale si svolgerà il 24 novembre.