Decine di persone hanno manifestato a New York per sostenere i palestinesi e chiedere la fine dell’occupazione israeliana. Nello stesso giorno, almeno 70 palestinesi sono morti in attacchi aerei israeliani su Gaza. Il presidente Trump ha ribadito la sua proposta di prendere il controllo della Striscia di Gaza, una mossa fortemente criticata dalla comunità internazionale .