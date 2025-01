Il presidente statunitense Joe Biden ha conferito a Papa Francesco la medaglia presidenziale della libertà. Il riconoscimento, la più alta onorificenza civile del Paese, è stato assegnato per la prima volta in quattro anni “con distinzione”. Annullato il suo viaggio a Roma a causa degli incendi in California, Biden ha telefonato a Papa Francesco per scusarsi della sua assenza e per discutere di obiettivi comuni. .