Usa, Biden destinati altri 10mld a sostegno economia covid

Abbiamo fatto un investimento storico verso le comunità più vulnerabili e più colpite, in conseguenza del virus, investendo altri 10 miliardi di dollari per poter far arrivare aiuti a queste comunità, prima di entrare in carica avevo anche detto che la maggioranza delle scuole fino alle medie dovevano essere aperte totalmente nei primi 100 giorni di amministrazione, grazie al lavoro fatto dalla mia amministrazione, dai genitori, dagli educatori, dalle autorità locali e statali. Il Ministero dell'istruzione ci mostra che la metà delle scuole che arrivano tra elementari e medie adesso sono aperte full time 5 giorni a settimana, non sono ancora la maggioranza delle scuole ma ci siamo vicini e credo che entro 35 giorni riusciremo a raggiungere anche questo obiettivo.