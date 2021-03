Usa, campagna elettorale: Biden si ricandiderà

La campagna elettorale è già iniziata. Se il grande sconfitto, Donald Trump, ancora non ha detto ufficialmente che correrà per riprendersi la Casa Bianca anche nel 2024, chi ci è appena entrato, Joe Biden, ha invece annunciato che la sua intenzione è proprio quella, alla faccia dei 78 anni del Presidente più anziano della storia degli Stati Uniti e dei 74 dell'ex. Sarà una rincorsa lunga. La Georgia, stato repubblicano che alle ultime elezioni dopo 28 anni, ha clamorosamente anche se di pochissimo, voltato le spalle al partito ha approvato nelle ultime ore una legge per limitare sul suo territorio il voto per posta, quello tradizionalmente preferito dagli elettori democratici che secondo il miliardario newyorchese avrebbe lasciato spazio a mai dimostrate frodi, facendogli perdere la Presidenza. Altri stati repubblicani potrebbero seguirlo in quella che sembra la strategia per conquistare la casa Bianca, tanto che l'attuale Presidente Biden l'ha definita un flagrante attacco alla Costituzione perché riduce l'accesso al diritto di voto, mentre Trump, ovviamente, ha esultato: mai più elezioni farsa. Intervenendo in maniera irrituale a commentare la prima conferenza stampa del suo successore, l'ex uomo più potente del mondo ha anche detto a una TV amica che l'assalto al Campidoglio di Washington non si doveva fare, ma in fondo, quelli che hanno sfondato le porte chiedendo di impiccare il vicepresidente sventolavano bandiere americane, quindi erano patrioti e infatti, hanno testuale "abbracciato e baciato i poliziotti di guardia con cui avevano" ancora testuale, "un ottimo rapporto". Tra i 5 morti dell'assalto patriottico per inciso, uno era proprio un agente.