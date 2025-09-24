Cecchino spara su centro ICE a Dallas, 2 morti e 2 feriti

La ricostruzione è quella del peggior scenario urbano, a Dallas il cecchino si sarebbe appostato in un edificio accanto al centro dell'ICE, l'Agenzia per l'immigrazione avrebbe aperto il fuoco alle prime ore del mattino, dopodiché l'attentatore si è tolto la vita. Il resto è ancora incerto, non si sa né chi né perché abbia compiuto questo gesto. Secondo la versione fornita dal governatore Greg Abbott, l'omicidio avrebbe avuto come bersaglio proprio la ICE, la controversa agenzia in cui acronimmo sta per Immigration e Customs Enforcement, cioè l'Agenzia per l'immigrazione alla frontiera, al centro di accese polemiche tra gli schieramenti politici. Anche il vicepresidente JD Vance ha lanciato un appello affinché cessino gli attacchi contro le forze dell'ordine e in particolare l'ICE. Anche se per ora, da quel che si sa, non è chiaro se fossero proprio gli agenti i bersagli dell'attentatore, E anzi sarebbero stati proprio i detenuti il bersaglio dei colpi. È pur vero che l'ICE in passato è stato oggetto di attacchi. Si tratta infatti, hanno ricordato gli investigatori nel corso della conferenza stampa, di almeno il terzo caso in cui una struttura è stata presa di mira da colpi d'arma da fuoco in Texas quest'anno. Sui proiettili dell'attentatore, descritto come un uomo bianco, ci sono incisi messaggi anti ICE indubbia quindi la matrice politica. Certo, l'agenzia è molto controversa. Secondo i repubblicani, in particolare i trumpiani è necessario proteggere le frontiere dall'invasione dei migranti. Secondo i suoi detrattori, invece il braccio armato della politica repressiva del Presidente, non a caso, è nata anche l'iniziativa abolish the ICE, promossa dai gruppi progressisti per smantellare l'agenzia ritenuta inefficace e troppo dura. Quel che è certo è che si tratta di altra benzina sul fuoco di un paese profondamente lacerato, ancora scosso dall'omicidio di Charlie Kirk e che vede col passare dei giorni la violenza crescere e dirigersi inesorabile verso una china pericolosa. .