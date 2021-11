Usa Cina. Biden a Xi: cooperazione quando possibile

Di argomenti da trattare ce ne sarebbero tanti: il quasi accordo raggiunto sul clima, rilancio del Commercio, Cyber Security, politica internazionale. Dopotutto è la prima volta, tranne due brevi telefonate di cortesia, che il leader cinese Xi Jinping, appena assicurato di un mandato praticamente a vita, si incontra, sia pure virtualmente, con il nuovo Presidente USA Joe Biden, dopo anni di relazioni a dir poco complicate dell'era Trump. E mentre da ambe le parti si gioca al ribasso e si insiste sulle scarse aspettative, facendo notare che il solo fatto che il vertice si svolga, costituisca di per sé un successo, al centro dei colloqui ci sarà sicuramente la questione di Taiwan. Una questione delicata, che i due leader vorrebbero, ma non sarà facile disinnescare. Da un lato Xi Jinping ribadirà l'inevitabilità storica di una riunificazione, dall'altro Biden cercherà di assicurarsi che ciò non avverrà, come più volte minacciato da Pechino, anche con la forza se necessario. Un impegno solenne da entrambe le parti non è ipotizzabile, ma una reciproca garanzia di non alterare lo status quo, potrebbe essere sufficiente a calmare gli animi e rilanciare, quello che ai due Paesi e al mondo intero che delle loro relazioni tutto sommato dipendono e interessa di più, la ripresa di un rapporto di reciproco rispetto, collaborazione, cooperazione quando possibile, ma anche di civile confronto se è necessario, senza tuttavia rischiare che il tutto possa precipitare in un conflitto. Il vertice si svolgerà questa notte ora italiana e avverrà ancora una volta utilizzando la piattaforma Zoom di gestione cinese, dopo che la proposta americana di utilizzare Teams, accettata dai cinesi, sembra non si sia rivelata tecnologicamente praticabile.