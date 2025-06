A Coweta County, nello Stato della Georgia, le autorità hanno salvato un cucciolo di cervo fuori da un carcere. Un’agente ha tentato di avvicinarsi all’esemplare, che provava a oltrepassare la recinzione per entrare nel carcere, ed è riuscito a raccoglierlo e a caricarlo sul sedile posteriore di un'auto della polizia per poi liberarlo in sicurezza in un bosco. .