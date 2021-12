Usa, è un estremista suprematista il killer di Denver

Maschio, 47 anni, armato, estremista, suprematista. Ha iniziato la sua folle missione omicida partendo da Denver per finire qualche ora dopo a Lakewood, un sobborgo della capitale del Colorado, in un hotel. Ucciso nella sparatoria con una poliziotta che gli stava dando la caccia. Nella sua folle missione omicida ha colpito e ammazzato cinque persone, ferite altre due tra cui una poliziotta. Una scia di rabbia omicida partita lunedì in un negozio di tatuaggi a Denver, dove l'uomo ha ucciso due donne e ferito un terzo avventore. Poi dai tatuaggi si è spostato in una casa della stessa città e qui ha freddato la sua terza vittima, un altro uomo. Di qui si è sposato poi a Lakewood, sobborgo da 150 mila anime a pochi chilometri da Denver. È tornato ad uccidere in un altro negozio di tatuaggi prima di entrare in un hotel sparando all'impazzata contro la receptionist che ha ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco. La polizia di Denver dopo il primo omicidio ha identificato e braccato l'uomo fino a raggiungerlo nell'hotel. Nello scontro per la sua cattura un'agente è rimasta colpita e ferita seriamente. Sottoposta ad un intervento chirurgico resta in prognosi riservata ma stabile. Ma lei è quella che ha fermato Lyndon McLeod, un pregiudicato di 47 anni noto alla polizia per diversi precedenti. Un leone da tastiera secondo la stampa locale, con diversi account con cui militava nelle file dei suprematisti. Autore di libri dedicati alle filosofie del alt-right che promuoveva la supremazia bianca, maschile. Autore di diversi scritti in cui si ribadiscono convinzioni complottiste contro il Covid-19 e si promuove la violenza mirata contro i deboli.