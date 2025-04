Usa, Foer: sistema più debole rispetto al passato

Le nostre istituzioni in realtà non stanno andando benissimo con questo secondo mandato di Trump. C'è la paura un po' dovunque nel sistema americano adesso. Lo si vede anche nel modo in cui i grandi studi legali stanno raggiungendo dei compromessi, degli accordi con Trump e stanno stanno rendendo questi compromessi accettabili proprio per non diventare un problema per lui. Molti media stanno sfidando Trump e tutto il sistema è più debole di quanto non lo fosse 8 anni fa. Quello che Trump sta facendo è mettere alla prova le istituzioni americane e punzecchiarle. E purtroppo il problema più grande è proprio che il pubblico americano ha risposto con una certa apatia a Trump, non ci sono delle vere proteste, la gente non scende in strada. .