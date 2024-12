Video pubblicati sui social tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre mostrano abbondanti nevicate che coprono case e veicoli a Lake View, New York. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un’allerta neve per diverse contee con accumuli previsti fino a 90 centimetri. L'allerta riguarda principalmente le aree dei laghi, con possibili disagi per i residenti e rallentamenti nei trasporti.