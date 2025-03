L’11 marzo Jeffrey Goldberg, direttore di "The Atlantic", è stato invitato erroneamente dal consigliere nazionale per la sicurezza Waltz al gruppo Houthi PC small group, sull'app Signal. I membri si scambiavano informazioni sui raid per colpire le milizie yemenite. In chat anche il vicepresidente Vance, che si diceva contrario all'operazione.