Usa, il movimento pro-Trump si sposta in Florida

Impeachment o meno il centro di gravità dell'universo Maga cambia codice postale insieme al suo capo Donald Trump, in vista del trasloco, forse permanente, del tycoon nel suo resort Mar-a-Lago a Palm Beach in Florida, i suoi alleati le firme conservatrici dei media e i gruppi di attivisti che promuovono il movimento Make America Great Again stanno creando nel sunshine State il prossimo hub trumpiano. Attratti dal sistema fiscale molto favorevole dell'attuale leadership repubblicana, molti sostenitori del 45o Presidente degli Stati Uniti si sono trasferiti in Florida e molti altri lo faranno. E come se non bastasse, altri importanti gruppi aderenti al Maga, come organizzazione studentesca Turning Point USA stanno organizzando degli eventi nella zona. La prossima Conservative Political Action Conference, il raduno annuale delle parti più conservatrici del partito repubblicano si terrà ad Orlando, un paio d'ore a nord da Mar-a-Lago e Ivanka, la figlia preferita di the Donald, ha acquistato con il marito Jared Kushner una proprietà multi milionaria in una zona esclusiva di Miami. Trump, nonostante tutte le incombenze degli ultimi giorni, sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi dalla politica e dedicarsi ad altro, anzi, Donald Trump pensa al 2024, sempre che tutto proceda secondo i piani.